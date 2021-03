Von Isabel Pfaff, Bern

Die frankophone Schweizer Stadt Moutier hat sich für einen Wechsel vom Kanton Bern zum benachbarten Kanton Jura ausgesprochen. Die rund 4400 Stimmberechtigten des Westschweizer Ortes sprachen sich in einer Abstimmung am Sonntag mit fast 55 Prozent der Stimmen für einen Kantonswechsel aus. Damit könnte der jahrzehntelang schwelende Jurakonflikt zu Ende gehen.

Die Abstimmung am Sonntag war in der ganzen Schweiz mit Spannung erwartet worden. Schon 2017 hatte Moutier, das seit 1815 zu Bern gehört, über die Kantonsfrage abgestimmt, auch damals hatten sich die Bewohner für den Jura ausgesprochen - allerdings mit einer hauchdünnen Mehrheit von 137 Stimmen. Nach mehreren Beschwerden, die die Rechtmäßigkeit der Abstimmung in Frage stellten, wurde der Urnengang für ungültig erklärt. Bei der Wiederholung, die unter noch strengeren Sicherheitsvorkehrungen stattfand als die Abstimmung im Jahr 2017, haben sich nun die Separatisten mit 374 Stimmen Vorsprung etwas deutlicher durchgesetzt.

Schon wieder liegt eine Beschwerde gegen das Ergebnis vor

Aufgrund der epidemiologischen Lage, aber auch wegen der gewaltvollen Geschichte des Jura-Konflikts galten am Abstimmungstag strenge Regeln in Moutier. Unter anderem sollten sich die beiden Lager am jeweils entgegen gesetzten Ende der Stadt versammeln, auch das Rathaus wurde weiträumig abgesperrt. Schon vor Bekanntgabe des Ergebnisses um 18 Uhr hatten sich mehrere Tausend Pro-Jurassier an ihrem Treffpunkt am Bahnhof versammelt. Viele trugen keine Maske, den vorgeschriebenen Abstand hielt kaum jemand ein.

Als schließlich das Resultat verkündet wurde, brach Jubel aus. Die Pro-Jurassier fielen sich in die Arme, stimmten Gesänge an und entzündeten Böller und Rauchfackeln. Ob ihre Freude anhalten wird, muss sich zeigen, denn Schweizer Medienberichten zufolge liegt wieder eine Beschwerde gegen den Urnengang vor, die das Ergebnis möglicherweise erneut kippen könnte.