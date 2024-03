Von Silke Bigalke, Moskau

Vier Männer sollen es gewesen sein, Männer mit Kalaschnikows und Tarnkleidung, die am Freitagabend in der "Crocus City Hall" um sich schossen und das Gebäude in Brand steckten. Mindestens 133 Menschen starben bei dem Anschlag, das war der Stand am Samstagnachmittag. Mit dem Auto sollen die Täter Richtung russisch-ukrainischer Grenze geflohen sein. Sie hatten die Grenzregion Brjansk bereits erreicht, als sie festgenommen wurden. So zumindest stellt es der russische Inlandsgeheimdienst FSB dar.