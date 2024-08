Von Daniel Brössler, Nicolas Freund

In Russland sind nach Angaben lokaler Behörden in der Nacht auf Mittwoch 45 von der Ukraine aus gestartete Drohnen oder andere Flugobjekte abgefangen worden. Die Flugabwehr habe sie sowohl in den Grenzregionen zur Ukraine als auch südlich von Moskau sowie über einem Vorort der Hauptstadt zerstört. Das teilten unter anderem das russische Verteidigungsministerium und die staatliche Nachrichtenagentur Tass mit. Die Angaben sind nicht verifiziert. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb auf Telegram: „Das ist bisher einer der größten Versuche, Moskau mit Drohnen anzugreifen.“ In sozialen Netzwerken wurden mehrere Videos verbreitet, die Flugobjekte und Explosionen am Nachthimmel zeigen. Auf einigen Bildern sind auch Brände am Boden zu sehen. Von russischer Seite wurden bislang keine Angaben zu Schäden oder Verletzten gemacht. An drei Flughäfen im Großraum Moskau war der Betrieb in der Nacht für mehrere Stunden eingeschränkt worden. Die ukrainische Regierung äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.