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RusslandWie Moskau seine Bürger immer stärker vom Internet abschneidet

Lesezeit: 4 Min.

Mobil zu kommunizieren wird in Russlands Hauptstadt immer schwieriger.
Mobil zu kommunizieren wird in Russlands Hauptstadt immer schwieriger. Ramil Sitdikov/REUTERS

Der Kreml lässt in Moskau tagelang das mobile Internet blockieren, im ganzen Land nehmen Beschränkungen zu. Russlands Regierung begründet das mit Sicherheitsbedenken. Sicher steckt aber noch viel mehr dahinter.

Von Silke Bigalke, Moskau

Junge Leute schlagen sich mit Stadtkarte und Fernglas durch Moskau. Sie graben ihre alten iPods aus, um auf dem Weg Musik zu hören, andere versuchen, Tauben auf der Straße einzufangen. Wie hat man im Prä-Internet-Zeitalter noch mal Nachrichten von unterwegs verschickt?

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