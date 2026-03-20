Junge Leute schlagen sich mit Stadtkarte und Fernglas durch Moskau. Sie graben ihre alten iPods aus, um auf dem Weg Musik zu hören, andere versuchen, Tauben auf der Straße einzufangen. Wie hat man im Prä-Internet-Zeitalter noch mal Nachrichten von unterwegs verschickt?
RusslandWie Moskau seine Bürger immer stärker vom Internet abschneidet
Lesezeit: 4 Min.
Der Kreml lässt in Moskau tagelang das mobile Internet blockieren, im ganzen Land nehmen Beschränkungen zu. Russlands Regierung begründet das mit Sicherheitsbedenken. Sicher steckt aber noch viel mehr dahinter.
Von Silke Bigalke, Moskau
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