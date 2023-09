Von Silke Bigalke, Moskau

Man kann die Einschläge hören in der Nacht. Sie dröhnen über die breiten Moskauer Straßen, wenn Drohnen die gläsernen Wolkenkratzer treffen. Als kürzlich eine Drohne ganz in der Nähe des Verteidigungsministeriums einschlug, weckte sie die Leute in der Innenstadt. Und bei der großen Attacke im Mai mussten die Bewohner gleich mehrerer Gebäudeblocks in Sicherheit gebracht werden. Drohnen gehören längst zum Moskauer Alltag - oder besser gesagt, zu den Moskauer Nächten.