Anfangs sieht alles so aus wie immer. Der Rote Platz ist geschmückt mit Bannern zum 9. Mai, die Paradetruppen stehen in Reih und Glied vor der Tribüne. Nach Wladimir Putins Rede zum Siegestag beginnt die Waffenschau.

Normalerweise biegt jetzt ein alter sowjetischer Panzer auf den Roten Platz ein, ein T-34, den die sowjetische Armee im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland eingesetzt hat. Ein Museumsstück, herausgeputzt für die Parade, die er in den vergangenen Jahren immer anführte. Denn am 9. Mai erinnert sich Russland an den sowjetischen Sieg vor inzwischen 81 Jahren. Erst nach dem T-34 folgen dann die modernen Panzer, die Kurzstrecken- und Interkontinentalraketen. Normalerweise.

Nur Videobilder statt rollender Panzer bei der Parade

Doch dieses Jahr fährt kein Panzer über den Roten Platz, weder neu noch alt. Zum ersten Mal seit 19 Jahren verzichtet der Kreml auf Militärtechnik am 9. Mai, wohl aus Angst vor ukrainischen Drohnen. Denn Putin hat in seinem eigenen Krieg noch nicht gesiegt, Russlands Streitkräfte greifen die Ukraine unvermindert an. Der aktuelle Krieg gegen das Nachbarland wirkt sich in Moskau mehr denn je auf das Gedenken an den Sieg von 1945 aus.

Er füllt dann auch die Lücke bei der Parade: Russische Soldaten, sagt der Moderator auf dem roten Platz, seien auch am Siegestag im Kampfeinsatz, „um die Land-, Luft- und Seegrenzen unseres Vaterlandes zu verteidigen“. Statt einer Panzerkolonne live auf dem Roten Platz werden dort kurze Filme auf einem großen Bildschirm gezeigt, schnell geschnittene Szenen von verschiedenen Truppen.

Gleich die ersten Bilder zeigen Übungen auf dem „Gebiet der speziellen Militäroperation“, sagt der Moderator, gezeigt werden Soldaten, die schießend durch einen Schützengraben laufen, ein Panzer, der ihnen zu Hilfe kommt. Eine andere Szene zeigt Kämpfer der 150. Motorschützendivision, die es auch schon vor 81 Jahren gab. Ihren Weg setzen nun „die Enkel und Urenkel der Soldaten des Großen Vaterländischen Krieges mit Ehre fort“, sagt der Moderator. Auch die große Waffenschau wurde auf den Bildschirm verlegt, es gibt eine Kamerafahrt durch die engen Gänge eines Atom-U-Boots, Aufnahmen von der neusten Generation Kampfflugzeuge.

Wladimir Putin hat stets versucht, eine Parallele zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem russischen Krieg gegen die Ukraine zu ziehen. Neben den Veteranen begrüßt er auch in diesem Jahr die Teilnehmer der „speziellen Militäroperation“ zu Beginn seiner Rede. Darin erinnert Putin an den hohen Preis, den die Menschen für den Sieg gegen Nazideutschland zahlen mussten. Das sowjetische Volk habe die Welt gerettet, sagt Putin, „dem totalen, gnadenlosen Bösen“ ein Ende gesetzt.

Die Propaganda des Kreml suggeriert häufig, dass Russlands Streitkräfte in der Ukraine nun erneut gegen Nazis kämpfen müssten. Die Leistung „der siegreichen Generation“ von 1945 inspiriere die russischen Soldaten, „die heute Spezialeinsätze durchführen“, sagt Putin auf der Tribüne. In seiner Rede erwähnt er die Ukraine mit keinem Wort, spricht abstrakt von einer „aggressiven Streitmacht“, die von der Nato bewaffnet und unterstützt werde, und gegen welche die russischen „Helden“ sich zur Wehr setzen müssten.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Sache gerecht ist!“, sagt Putin über den Krieg gegen die Ukraine. „Wir stehen zusammen. Der Sieg war und wird immer unser sein.“

Kurze Parade, kurze Gästeliste – nur ein Staatschef aus der EU in Moskau

Nach einer guten halben Stunde ist alles vorbei, schneller als sonst. Auch die Gästeliste war kürzer als in früheren Jahren. Es kamen die, von denen es der Kreml erwarten kann, Alexander Lukaschenko aus Belarus und Kassym-Schomart Tokajew aus Kasachstan beispielsweise. Vergangenes Jahr stand noch der chinesische Staatschef Xi Jinping als Ehrengast neben Putin auf der Bühne. Dieses Jahr kam Robert Fico wieder nach Moskau, slowakischer Premier, der schon 2025 als einziger EU-Staatschefs zum Siegestag angereist war. Er nahm nicht an der Parade teil, legte aber einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten vor der Kremlmauer nieder.

Kremlsprecher Dmitrij Peskow hatte eine „terroristische Bedrohung“ aus der Ukraine als Grund für die abgespeckte Parade genannt. Aufgrund der „aktuellen operativen Lage“ werde es dieses Jahr keine Militärtechnik geben, hatte das russische Verteidigungsministerium bereits vor knapp zwei Wochen erklärt. Dabei ist es genau das, was die Menschen am Siegestag nach Moskau zieht: Der Rote Platz ist dann zwar weiträumig abgesperrt, aber die Aufstellung der Panzer und Raketenträger zieht sich kilometerlang durch die Stadt. Die Menschen kommen zu Absperrgittern und warten oft stundenlang auf die Parade. Dieses Jahr waren die Sicherheitskräfte so besorgt, dass sie in Moskau erneut das mobile Internet blockierten.

Die Sorge des Kreml ging offenbar so weit, dass er im Alleingang eine Waffenruhe verordnet und Kiew mit Vergeltung gedroht hatte, sollte sie sich nicht daran halten. Erst am Freitag erklärte dann US-Präsident Donald Trump, er habe beide Seiten von einer dreitägigen Waffenruhe bis kommenden Montag überzeugen können. Der Kreml nutzte das sofort, um Trump für seinen Siegestag zu vereinnahmen: Man begrüße dessen Initiative, teilte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow mit. Putin habe kürzlich im Gespräch mit Trump betont, dass die USA und Russland Verbündete im Zweiten Weltkrieg waren, so Uschakow. Eine Tatsache, die Putin bei seinen Reden am Siegestag allerdings nie erwähnt.

Es habe keine Versuche gegeben, den Siegestag zu stören, sagte Kremlsprecher Peskow am Samstag nach der Parade vor Journalisten. „Nichts wurde versucht, alles ist gut.“ Der Nachfrage, ob der Waffenstillstand verlängert werden könne, wie es sich Trump wünschte, wich Peskow aber aus: Bisher gelte die Vereinbarung bis Montag, weitere Gespräche habe es nicht gegeben.