Terror bei Moskau:Spuren in die Ukraine?

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Nach dem Terroranschlag auf das Rockkonzert in der "Crocus City Hall" am Rande von Moskau deuten viele Spuren auf das weltweite Terrornetzwerk "Islamischer Staat" (IS) und vor allem auf seinen afghanischen Ableger IS-K. Aber der IS selbst übernimmt die Verantwortung bisher nur in vager Form. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hingegen beschuldigt die Ukraine als Hintermann des Terrorakts. Möglicherweise in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren Ablegern des IS - aber eben doch als Drahtzieher.