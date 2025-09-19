Russland darf nicht zum ESC – und tröstet sich mit dem „Intervision“. 23 Länder treten am Samstag an. Alles völlig unpolitisch, sagt Moskau.

Von Silke Bigalke, Berlin

Wladimir Putin schickt seinen Superstar ins Rennen. Wer sonst sollte Russland vertreten, wenn der Kreml einen Musikwettbewerb ausrichtet, um die eigene Überlegenheit zu demonstrieren: Jaroslaw Dronow, 33, besser bekannt als Shaman, liefert Putin mit Songs wie „Moj Boj“ (Meine Schlacht) und „Ja Russkij“ (Ich bin Russe) den Soundtrack zu dessen Krieg gegen die Ukraine. Und nicht nur das.