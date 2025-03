Selenskij reist nach Saudi-Arabien – Vertreter der US-Regierung und der Ukraine planen anschließend ein Treffen



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagt, er werde am Montag zu einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman nach Saudi-Arabien reisen. "Nächste Woche, am Montag, ist mein Besuch in Saudi-Arabien geplant, um den Kronprinzen zu treffen", schreibt Selenskij auf Telegram. "Danach wird mein Team in Saudi-Arabien bleiben, um mit unseren amerikanischen Partnern zu arbeiten. Die Ukraine ist am meisten an Frieden interessiert."



Zuvor hatte der US-Sondergesandte Steve Witkoff vor Reportern im Weißen Haus erklärt, in der kommenden Woche sei ein Treffen mit Ukrainern in Saudi-Arabien geplant. Das Treffen wäre das erste zwischen den USA und der Ukraine seit dem Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und Selenskij im Weißen Haus am vergangenen Freitag. Den Axios-Angaben zufolge wollen die Gesandten beider Länder erörtern, wie ein Waffenstillstand mit Russland erreicht werden könnte, heißt es unter Berufung auf zwei nicht näher genannte Quellen.