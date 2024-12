João Tembe glaubt nicht mehr an eine bessere Zukunft. Zumindest nicht für sich. Er sei zu alt, mit 43. Aber für seine drei Kinder sei es nicht zu spät. Für sie gehe er auf die Straße, auch wenn ihm dort die Kugeln um die Ohren fliegen. Für ihre Zukunft. Was er sich wünscht? Einiges, sagt Tembe. Dass in Mosambik wieder Fabriken auf- statt immer nur zumachen. Dass es in der Stadt wieder ein Kino gibt, das sich normale Familien leisten können. Und wenn seine Kinder eines Tages hier, in der Arena, einen Stierkampf sehen könnten: Wäre das nicht ein Traum?

Tembe betreibt eine Autowerkstatt in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. Und das beste Symbol für den Niedergang des Landes ist aus seiner Sicht das Gebäude, in dem er arbeitet. Es ist eine Stierkampfarena, 1956 erbaut, als Mosambik noch eine portugiesische Kolonie war. Heute schlafen Obdachlose auf den Treppen, die auf die Tribünen führen. Und in einem der Ställe, wo einst die Stiere für ihren letzten Kampf gestriegelt wurden, schrauben Tembes Mitarbeiter rostige Toyotas auseinander.

João Tembe, 43, Geschäftsführer einer Autowerkstatt in Maputo. (Foto: Paul Munzinger)

Tembe ist der Geschäftsführer. Er trägt ein weißes T-Shirt, auf dem kein Ölfleck zu sehen ist, dazu schwere silberne Ketten und dicke silberne Ringe. Doch es ist kein echtes Silber, was da glänzt. Kundschaft gebe es kaum, sagt Tembe, die Wirtschaft sei am Boden. Selbst die Menschen, die eine Arbeit haben, könnten ihren Familien kaum noch Essen auf den Tisch stellen. „Es muss sich etwas ändern“, sagt er. Dann muss er los, zurück auf die Straße, zum Demonstrieren.

Der Anteil der Menschen unter der Armutsgrenze liegt inzwischen bei mehr als 60 Prozent

Mosambik ist in Aufruhr. Seit zwei Monaten erschüttern Proteste gegen die Regierung das Land im Südosten Afrikas. Verlässliche Teilnehmerzahlen gibt es nicht, doch es dürften Hunderttausende sein. Auslöser waren die Wahlen vom 9. Oktober, die wie üblich die seit fast 50 Jahren regierende Frelimo-Partei gewonnen hat. Angeblich. Doch was sich auf den Straßen entlädt, ist mehr als die Wut über eine mutmaßlich gefälschte Abstimmung. Es ist der Frust vor allem junger Mosambikaner – mehr als die Hälfte der 34 Millionen Einwohner ist unter 18 – über eine korrupte Elite, die ihnen nichts zu bieten hat. Keine Jobs, keine Sicherheit, keine Aussicht auf Veränderung. Seit 2014 stieg der Anteil der Menschen, die in Mosambik unterhalb der Armutsgrenze leben, laut Weltbank von 48 auf mehr als 60 Prozent.

Eine junge Bevölkerung, der es an Perspektiven mangelt, fordert ihre Regierung heraus: Dieses Bild zeigt sich gerade in vielen Ländern Afrikas. Dort, wo zuletzt Wahlen stattfanden – Wahlen, die den Namen auch verdienen –, mündeten diese meist in ein Debakel für die Machthaber. So wie in Ghana und in Senegal. So wie in Südafrika und Botswana. Dort erwischte es jene Parteien, die ihre Länder einst aus der Kolonialzeit geführt hatten und über Jahrzehnte fast unangreifbar wirkten. So wie die Frelimo, die 1975 den Befreiungskrieg gegen Portugal und auch den anschließenden Bürgerkrieg gewonnen hatte.

In Mosambik wollen die Demonstranten nun auf der Straße erzwingen, was an der Wahlurne unmöglich erscheint: ein Ende der Frelimo-Herrschaft nach fast einem halben Jahrhundert. Doch die Partei ist nicht bereit, ihre Macht kampflos aufzugeben.

Venâncio Mondlane, Anführer der Proteste, entging angeblich nur knapp mehreren Mordanschlägen

Das Gesicht der Proteste gehört einem Mann, der Mosambik schon vor Wochen verlassen hat: Venâncio Mondlane. Der 50-Jährige war am 9. Oktober als unabhängiger Kandidat angetreten, unterstützt von der kleinen Oppositionspartei Podemos, und mit 20 Prozent auf dem zweiten Platz gelandet. Zumindest dem offiziellen Ergebnis zufolge. Zum Wahlsieger erklärt wurde der Frelimo-Kandidat Daniel Chapo mit 71 Prozent. Ein Rekordergebnis, das selbst hartgesottene Mosambik-Kenner verblüffte.

Mondlane zweifelte die Rechtmäßigkeit des Resultats an, ebenso wie internationale Beobachter. Er beauftragte einen Anwalt, die Wahl vor Gericht anzufechten. Am 19. Oktober wurde dieser Anwalt mitten in Maputo in seinem Auto erschossen, gemeinsam mit einem Podemos-Politiker. Mondlane floh nach Südafrika, wo er nach eigenen Angaben nur knapp einem Mordanschlag entkam. Er floh erneut, nun an einen geheimen Ort, wo er angeblich wieder einen Mordanschlag überlebte. Von dort aus steuert er seither die Proteste – per Facebook, wo ihm 1,2 Millionen Menschen folgen.

Die Straßen Maputos hat er auch in seiner Abwesenheit im Griff. Fast jedes Auto hat ein Mondlane-Bild auf dem Kofferraum oder das Kürzel VM7 auf der Scheibe – angelehnt an CR7, den portugiesischen Fußballer Cristiano Ronaldo. Um Mondlane-Anhänger dürfte es sich dabei nicht immer handeln. Viele wollen nur heil durch die Stadt kommen und nicht von Demonstranten aufgehalten werden. Selbst Busse, die Mitarbeiter von Ministerien zur Arbeit fahren, tragen die Losung der Bewegung: „Povo no Poder“, alle Macht dem Volke.

Belege, dass er die Wahl im Oktober gewonnen hat, bleibt Mondlane bisher schuldig

Mehr als 100 Menschen sind nach Angaben von Menschenrechtlern seit Beginn der Proteste ums Leben gekommen, unter ihnen Kinder. Teilnehmer berichten, dass die Polizei mit Tränengas und scharfer Munition auf sie gefeuert habe. Empörung rief ein Video hervor, auf dem eine Demonstrantin von einem Armeefahrzeug überrollt wurde.

In der Innenstadt ist es während der von Mondlane ausgerufenen vierten Phase der Proteste gespenstisch ruhig. Die Geschäfte sind geschlossen, es ist kaum jemand unterwegs. Nachmittags versammeln sich Mondlane-Anhänger, um die Nationalhymne zu singen. Doch in anderen Landesteilen eskaliert die Gewalt. Im Norden etwa, wo seit Jahren bereits islamistische Kämpfer die Bevölkerung terrorisieren. Jetzt erwarten sie dort auch noch den Zyklon Chido, der soeben die Insel Mayotte verwüstet hat.

Umso mehr stellt sich die Frage: Wohin sollen die Proteste führen?Mondlane, der vor seiner politischen Karriere als Banker und Pastor gearbeitet hat, gibt sich auf Facebook siegessicher. Im Januar, verspricht er, werde er wieder in Mosambik sein, um als Präsident vereidigt zu werden. Belege, dass er die Wahl tatsächlich gewonnen hat, blieb er allerdings bislang schuldig. Die nächste Protestwelle, die fünfte, hat er dagegen bereits angekündigt.

Offenbar hat die Regierungspartei Schläger auf die Demonstranten angesetzt

Die Frelimo wirkt entschlossen, die Proteste auszusitzen. Der amtierende Präsident Filipe Nyusi eröffnete am Freitag eine Zementfabrik, als ob es sich um ganz normale Zeiten handelte. Im Hintergrund aber scheint die Partei aktiv geworden zu sein. Laut lokalen Medien hat sie Schläger angeheuert, die den Demonstranten auf der Straße entgegentreten und deren Blockaden zerstören. Auch von Auftragsmorden an den lokalen Köpfen der Protestbewegung wird berichtet.

Aurélio Nhantumbo, Schauspieler aus Maputo. (Foto: Paul Munzinger)

„Es ist ein großes Risiko, auf die Straße zu gehen“, sagt Aurélio Nhantumbo. „Aber es muss sein.“ Einmal habe die Polizei auf seine Gruppe geschossen, erzählt der 34-Jährige in einem Café in Maputo. Sie liefen weg, die Polizei fuhr hinterher, er entkam nur knapp. Sein Handy zeigte am Abend an, dass er 16 Kilometer gerannt war.

Die Proteste sind auch eine Gefahr für Nhantumbos Karriere. Er arbeitet unter anderem als Schauspieler und spielte in zwei beliebten mosambikanischen Telenovelas mit. „Für manche war es ein Schock, mich bei den Protesten zu sehen“, sagt er. Doch darum sei es ihm gegangen: Er habe zeigen wollen, dass nicht nur diejenigen gegen die Regierung sind, die nichts zu verlieren haben.

Auch ohne Machtwechsel hätten die Proteste etwas bewirkt, sagt einer der Demonstranten

Fast alles in Mosambik kontrolliere direkt oder indirekt die Frelimo, sagt Nhantumbo. Wer Jobs kriegt, wer Aufträge kriegt. Auch sein Vater war in der Partei. Der rote Mitgliedsausweis in der Brusttasche habe ihm viele Türen geöffnet, sagt Nhantumbo. Bei einer Verkehrskontrolle habe er nur seine rote Karte gezeigt und durfte weiterfahren. Doch zu Hause habe er sich bitterlich beschwert über die Regierung. „Das hat mich als Kind furchtbar frustriert“, sagt Nhantumbo. „Ich wollte nie Teil eines solchen Systems sein.“

Dass Mondlane Präsident wird, glaubt Nhantumbo nicht. „Das wäre naiv“, sagt er. Doch auch ohne Machtwechsel hätten die Proteste etwas bewirkt. „Die Menschen sitzen nicht mehr wie früher zu Hause und ertragen alles stumm“, sagt er. „Die Regierung kann die jungen Menschen nicht mehr ignorieren.“

João Tembe, der Mann aus der Autowerkstatt, ist weniger zuversichtlich. Bis spätestens 23. Dezember muss der Verfassungsrat sein Urteil zum Wahlergebnis abgeben. Tembe glaubt: Wenn der Verfassungsrat den Sieg der Frelimo bestätigt, „dann wird Mosambik brennen“.