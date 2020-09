Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert, deutlich mehr Kinder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen als bisher geplant. "Ich glaube einfach, dass es für Deutschland ohne Probleme machbar ist, da noch einen deutlichen höheren Anteil an Menschen, an jungen Kindern, an Familienangehörigen entsprechend aufzunehmen", sagte er am Sonntagabend beim Bild-Talk "Die richtigen Fragen". Deutschland solle seinen Anteil "substanziell aufstocken".

Aus seiner Sicht sei es eine persönliche Christenpflicht, in einer solchen Not zu helfen. "Da muss Deutschland einen substanziellen Beitrag bringen. Das ist machbar und umsetzbar - da sehe ich nicht so das große Problem." Gleichzeitig betonte Söder, die Migrationspolitik müsse europäisch gelöst werden. "Was wir nicht machen können: Wieder ins Jahr 2015 zurückkehren, ohne Regeln, ohne Vorstellung."

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte am Freitag gesagt, Deutschland werde "in einem ersten Schritt" 100 bis 150 minderjährige Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. Er machte aber bereits deutlich, dass er sich in einem weiteren Schritt eine Lösung für Familien mit Kindern wünscht.

Viele in der Union fürchten bei der Aufnahme einer größeren Zahl von Menschen ein Signal mit Sogwirkung: Je mehr aufgenommen würden, desto mehr kämen nach oder würden überhaupt erst zur Flucht animiert. Ein Alleingang Deutschlands wäre "völlig falsch", sagte Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) der Welt. "Wenn in Europa der Eindruck entstünde, dass Deutschland dazu bereit ist, im Krisenfall allein zu handeln, dann können wir für die Zukunft eine gemeinsame europäische Lösung bei der Migrationsfrage vergessen."

Die Vorsitzende der SPD Saskia Esken macht im Koalitionsstreit Druck auf die Union. Sie forderte am Sonntag im ZDF bereits an diesem Montag eine Zusage von CDU und CSU, mehrere tausend Menschen nach Deutschland zu holen. Konkret sprach Esken von "einem hohen vierstelligen Betrag", ohne dabei auszuführen was sie konkret damit meint.

Die Parteigremien von CDU und SPD kommen am Montag zu turnusgemäßen Beratungen zusammen.

Auch Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte ebenfalls ein stärkeres europäisches Engagement gefordert, aber zurückhaltender als nun Esken lediglich eine deutsche "Bereitschaft (verlangt), in größerem Umfang weitere Flüchtlinge aufzunehmen". Dass zehn europäische Staaten 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen wollten, könne angesichts der schrecklichen Schicksale nur ein erster Schritt sein, hatte er am Samstag gesagt.

Das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, in dem zuletzt bis zu 12 000 Menschen lebten, war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch vollständig abgebrannt. Tausende Menschen leben nun auf der Straße, auch Familien mit Kindern - ohne Obdach, Sanitäranlagen und fließendes Wasser.