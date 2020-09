Nach Brand in Moria

Bundeskanzlerin Merkel hält es für sinnvoll, wenn die EU ein neues Lager in Moria mitbetreibt.

Das Kabinett will "bald" entscheiden, nun sollen Familien mit Kindern im Vordergrund stehen. Merkel begrüßt den Bau eines neuen Lagers auf der griechischen Insel Lesbos unter Mitverantwortung der EU.

Die Bundesregierung hat die Bereitschaft zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge von der griechischen Insel Lesbos signalisiert. Nach dem Brand des Flüchtlingscamps Moria sei eine "einmalige Notsituation" entstanden, sagte der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Steffen Seibert, in Berlin. Er bestätigte, dass in der Bundesregierung Beratungen über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge laufen. Zu einer konkreten Größenordnung und der Dauer der Gespräche äußerte er sich nicht, sprach aber von einer baldigen Entscheidung.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Freitag mitgeteilt, dass Deutschland zwischen 100 und 150 unbegleitete Minderjährige aufnehmen wird, die durch den Brand des Lagers obdachlos geworden sind. Seehofer sprach selbst von einem "ersten Schritt" und stellte eine weitere Aufnahme vor allem von Familien mit Kindern in Aussicht. Darauf verwies Seibert. Die Lage vieler Flüchtlinge auf der Insel sei entsetzlich.

Nach den Worten des Regierungssprechers würde Merkel auch die Einrichtung eines neuen Flüchtlingslagers unter EU-Verantwortung auf Lesbos begrüßen. Dies wäre ein Schritt in die richtige Richtung, um die Verantwortung zu europäisieren. Wenn Unterkunft und Versorgung der Menschen auf der Insel in Verantwortung der EU-Kommission lägen, sei dies grundsätzlich gut, weil es klarmache, dass es um eine europäische Verantwortung für ein europäisches Problem gehe, sagte Seibert weiter. "Wenn wir uns gemeinsam damit auseinandersetzen, ist auch die Chance größer, dass wir zu Ergebnissen kommen, die menschlich sind und die für jedes Land zu tragen sind." Die EU-Staaten ringen schon seit Jahren um eine Neuregelung der europäischen Asylpolitik.

Der Koalitionspartner SPD drang am Montag auf eine Lösung binnen 48 Stunden. Nach dem ersten Schritt, der Zusage der Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen, müsse nun ein "substanzieller zweiter Schritt" folgen, sagte Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Berlin. Deutschland sei das Land mit der größten Bevölkerung und der besten Wirtschaftsleistung in der EU. Scholz sagte, mit den anderen Regierungsparteien sei man sich einig, rasch eine Lösung zu finden.

Die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, hatte am Sonntagabend im ZDF eine Zusage von CDU und CSU gefordert, eine vierstellige Anzahl von Menschen aus Griechenland nach Deutschland zu holen.

Mehrere führende CDU-Politiker, unter ihnen der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, wiesen die Forderung der SPD zurück. "Ultimative Forderungen sind nie gut in einer Koalition", sagte Laschet vor Beginn von Beratungen der CDU-Spitze in Berlin. Es gehe hier um eine humanitäre Frage und eine Gesamtlösung. Das lasse sich nicht in drei- oder vierstelligen Zahlen messen.

Laschet sagte, es müsse sichergestellt werden, dass in Zukunft die Aufnahme durch europäische Aufnahmezentren geregelt werde, wobei auch dabei Griechenland unterstützt werden müsse. So könne man zu einem geordneten System der Migration und dem Schutz der EU-Außengrenzen kommen. Das bedeute aber, dass man auf den griechischen Inseln einen Neuanfang brauche. Wenn Deutschland hier einen noch größeren Beitrag leisten könne, "wäre das gut". Nordrhein-Westfalen habe etwa für 1000 Migranten eine Aufnahme angeboten.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans warnte vor Schnellschüssen und parteipolitischem Taktieren. Hans sagte, es gehe nicht um die Entscheidung einer Partei, "sondern es ist die Aufgabe der Bundesregierung, dafür zu werben, dass wir in Europa eine Lösung hinbekommen". Es dürfe nicht immer wieder das Bild entstehen, dass nur Deutschland bereit sei, hier etwas zu tun. Der deutsche Anteil an einer Lösung müsse aber ein starker sein.

Viele in der Union fürchten bei der Aufnahme einer größeren Zahl von Menschen ein Signal mit Sogwirkung: Je mehr aufgenommen würden, desto mehr kämen nach oder würden überhaupt erst zur Flucht animiert.