Nach dem Feuer auf der griechischen Insel Lesbos will Außenminister Maas über die Verteilung von Geflüchteten in aufnahmewilligen EU-Staaten sprechen. Kritik gibt es auch an Bundesinnenminister Seehofer.

Deutsche Politiker haben mit Entsetzen auf den Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria reagiert. Dort haben in der Nacht zum Mittwoch mehrere Brände das überfüllte Lager auf der griechischen Insel Lesbos verwüstet. Über die genaue Ursache gibt es bisher keine gesicherten Informationen.

"Europa kann und darf da nicht mehr wegsehen", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die griechischen Lager müssten evakuiert und die Menschen in Sicherheit gebracht werden. "Deutschland muss handeln - nicht erst seit heute, sondern schon seit Jahren", sagte die Politikerin.

Es gebe Kapazitäten und eine überaus große Bereitschaft von Ländern und Kommunen zu helfen. Baerbock kritisierte, die Bundesregierung bremse Hilfe aus, wo sie nur könne. Bisher seien Bundesländer, die mehr Menschen aufnehmen wollen, bei Innenminister Horst Seehofer (CSU) "gegen die Wand" gelaufen.

Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, zeigte sich betroffen vom Brand in Moria. "Die Lage in dem Lager war schon vor Corona und dem Brand menschenunwürdig", twitterte Röttgen und forderte die EU-Regierungen zum Handeln auf: "Jetzt gibt es kein Zurück & keine Ausreden mehr: Europa muss endlich einen Weg finden, Griechenland zu entlasten & den Menschen Schutz zu bieten." Röttgen kandidiert für den CDU-Vorsitz, gilt aber nicht als Favorit. Sollte er sich durchsetzen, hätte er große Chancen auf die nächste Kanzlerkandidatur der Union.

Bundesaußenminister Heiko Maas schrieb auf Twitter von einer "humanitären Katastrophe". Es müsse mit der EU-Kommission und hilfsbereiten Mitgliedstaaten geklärt werden, wie man Griechenland unterstützen könne. "Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU."

SPD-Vizechef Kevin Kühnert forderte die EU-Mitgliedstaaten dazu auf, die Flüchtlinge von Moria umgehend zu evakuieren. "Wer jetzt noch blockiert, handelt mit Vorsatz", twitterte Kühnert. Die Debatte nach der Verantwortung will er hintan stellen: "Erst Menschen retten, dann Schuldige benennen."

"Symbol für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) forderte die Bundesregierung und die europäischen Staaten auf, "das Lager aufzulösen und die Menschen über die EU zu verteilen, damit sie dann in Europa ihr Asylverfahren durchlaufen können". Das überfüllte Lager sei das "Symbol für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik. Sie hat die Menschen vor Ort quasi zu Gefangenen gemacht."

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel vermutet unter den Geflüchteten in Moria "mutmaßlich" Brandstifter, die angeblich die Löscharbeiten behinderten und forderte deren Abschiebung.

Linken-Chef Bernd Riexinger warf Seehofer vor, die Evakuierung von Moria zu blockieren: "Dieses Zeichen der Schande der EU brennt direkt vor dem deutschen Innenministerium".

Auch der nordrhein-westfälische Flüchtlingsminister und stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) forderte eine rasche Reaktion von Bund und EU. "Es ist erbärmlich, dass die EU so lange zugeschaut hat, bis es in Moria zu dieser Eskalation gekommen ist", schrieb Stamp. Jetzt sei unmittelbares Handeln notwendig, um es nicht zur Katastrophe kommen zu lassen.

Mehrere Bundesländer wie NRW hatten sich bereit erklärt, besonders Schutzbedürftige wie Kinder aus Moria aufzunehmen, allerdings bremste Berlin. Innenminister Horst Seehofer und Außenminister Heiko Maas (SPD) seien "untätig" geblieben, twitterte Stamp. "Das muss sich sofort ändern."

Der designierte FDP-Generalsekretär Volker Wissing forderte, die europäische Flüchtlingspolitik neu zu gestalten. "Moria steht für vieles, was in Europa falsch gelaufen ist: Zu wenig Solidarität mit Griechenland, den Geflüchteten, aber auch untereinander."

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, forderte schnelle und dauerhafte Hilfe. "Seit langer Zeit ist auf die schlimmen Zustände in dem Lager hingewiesen und Abhilfe gefordert worden. Trotzdem durften nur wenige Menschen das Lager verlassen", schrieb der evangelische Landesbischof auf Facebook. "Die vollständige Überfüllung ist geblieben." Bedford-Strohm sprach von "Trauer und Entsetzen" bei den Bildern aus Moria. Das Leid, das tausende Menschen dort seit Monaten ertrügen, lasse sich kaum in Worte fassen, so der EKD-Chef.

"Spätestens jetzt muss Innenminister Horst Seehofer seine Blockadehaltung aufgeben. Die Menschen müssen sofort evakuiert werden", forderte Michael Buschheuer, Gründer von Sea-Eye und Vorstand der Hilfsorganisation Space-Eye. Auch die Hilfsorganisation Medico International forderte eine schnelle Evakuierung des Lagers. Die EU müsse jetzt handeln.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson versprach schnelle Hilfe. Sie sei in Kontakt mit dem griechischen Minister und den lokalen Behörden, schrieb die Schwedin auf Twitter. Dabei habe sie zugestimmt, den unverzüglichen Transfer und die Unterbringung der verbleibenden 400 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen aufs Festland zu finanzieren. "Die Sicherheit und der Schutz aller Menschen in Moria hat Priorität."

Die Regierung Norwegens hat nach dem Brand entschieden, 50 Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen, vorzugsweise Familien mit Kindern. Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte, die Entscheidung sei gefallen, als man am Morgen die Bilder von dem Feuer gesehen habe. Die Regierungsparteien in Norwegen hatten bereits im Mai entschieden, 50 Asylbewerber aus dem Lager auf der Insel Lesbos zu holen - vorausgesetzt acht bis zehn andere Länder tun dasselbe. Angesichts des Brandes wolle man nun nicht länger warten, sagte Solberg: "In der Situation und dem Chaos, das jetzt herrscht, müssen wir einfach in Gang kommen."