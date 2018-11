9. November 2018, 18:24 Uhr Kriminalfall Suche nach Sophia

Sophia Lösche wurde zuletzt am 14. Juni 2018 um 18:20 an der ARAL-Tankstelle in Leipzig-Schkeuditz gesehen, als sie in einen blauen LKW einsteigt.

Wie Andreas Lösche den Mord an seiner verschwundenen Schwester aufklärte, mit Hilfe seiner Freunde und Social Media.

Von Friedemann Karig

Ein Vater möchte seine Tochter am Bahnhof in Amberg abholen. Die 28-Jährige studiert in Leipzig und trampt oft heim in die bayerische Kleinstadt. Nur für die letzte Strecke nimmt sie die Bahn. Es ist Donnerstagabend, nach 23 Uhr, der letzte Zug kommt. Doch Sophia steigt nicht aus. Der Vater geht nach Hause. Am nächsten Morgen ruft er seinen Sohn an, Sophias Bruder: "Sophia ist gestern Abend nicht angekommen." Der Sohn, Andreas Lösche, 50 Jahre alt, reagiert sofort. Es ist Freitag, ...