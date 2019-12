Russlands Generalstaatsanwaltschaft will Deutschland bei den Ermittlungen zum Mord an einem Georgier in Berlin nach ihren Angaben unterstützen. "Wenn eine solche Anfrage eingeht, werden wir sie prüfen und die notwendige Unterstützung leisten", sagte Vize-Behördenchef Alexander Buksman am Montag der russischen Agentur Interfax zufolge. "Dies wird nicht einmal diskutiert." Berlin hatte mehrmals Moskaus fehlende Kooperation beklagt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Sonntag dem Spiegel, es gebe erste Zeichen, dass die Russen die Blockadehaltung aufgäben: "Unsere Behörden nutzen ihre verlässlichen Kanäle zu den russischen Partnern." Der Mord an dem Georgier, der für tschetschenische Separatisten kämpfte, belastet Deutschlands und Russlands Verhältnis. Berlin wies zwei russische Diplomaten aus, darauf verfügte Moskau die Ausreise zweier deutscher Diplomaten. Der russische Verdächtige in U-Haft schweigt.