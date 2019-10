Bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien liegt Amtsinhaber Evo Morales knapp vorne. Wie die Wahlbehörde nach Auszählung von 83 Prozent der Stimmen mitteilte, führt Morales mit 45,3 Prozent der Stimmen vor seinem Rivalen, Expräsident Carlos Mesa, der auf 38,2 Prozent kam.

Wenn es bei diesem Ergebnis bleibt, träfen sie im Dezember in einer Stichwahl aufeinander. Für einen Sieg in der ersten Wahlrunde ist eine absolute Mehrheit der Stimmen oder mindestens 40 Prozent mit zehn Prozentpunkten Vorsprung vor dem nächsten Rivalen erforderlich.

Mehr als sieben Millionen Bolivianer waren am Sonntag zur Wahl eines neuen Präsidenten für die Jahre 2020 bis 2025 aufgerufen.

Morales ist seit fast 14 Jahren in Bolivien an der Macht. Damit ist der 59-jährige sozialistische Ex-Gewerkschaftsführer der am längsten amtierende Staatschef in Südamerika.