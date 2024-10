Auf Boliviens ehemaligen Präsidenten Evo Morales ist offenbar ein Attentat verübt worden. Der Politiker sprach davon, dass auf sein Auto mehrfach geschossen worden sei. Auf Facebook postete er ein Video, das in dem Auto aufgenommen wurde. In der Windschutzscheibe befinden sich Einschusslöcher, auch auf später verbreiteten Fotos sind Einschusslöcher in dem Fahrzeug zu sehen. Morales wurde nicht getroffen, Berichten zufolge wurde sein Fahrer jedoch verletzt; auf den Videos ist eine blutende Wunde in seinem Nacken zu sehen.