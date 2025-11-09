In Monheim am Rhein erbt die neue Bürgermeisterin Sonja Wienecke von ihrem Vorgänger bereits einen Geysir. Da will sie nicht auch noch die Trainingsplätze des Fußballklubs aus der Nachbarstadt in der „Frischluftschneise“ haben.

Auf Island sind die Geysire Attraktionen für Touristenscharen aus aller Welt, vom Geysir in Monheim am Rhein lässt sich das nicht so eindeutig sagen. Wenn die bis zu zwölf Meter hohe Wasserfontäne an der Rheinpromenade in die Höhe schießt, dann befinden sich Menschen von nah und fern zwar staunend vor ihr. Allerdings meistens nicht freiwillig, und größer als die Faszination am Schauspiel ist dann der Ärger über den Stau und den Stillstand, den es verursacht. Denn der Geysir, eine Schöpfung des Künstlers Thomas Stricker im Auftrag der Stadt, sprudelt in unregelmäßigen Abständen mitten auf einem vielbefahrenen Kreisverkehr, den er im Fall der Eruption zum Erliegen bringt.