Proteste junger Menschen gegen Korruption haben in der Mongolei eine Regierungskrise ausgelöst. Seit zwei Wochen versammeln sich Demonstrierende zu kleineren Kundgebungen auf dem Süchbaatar-Platz in der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator. In Sprechchören und sozialen Medien forderten sie den Rücktritt von Premierminister Luwsannamsrain Ojuun-Erdene – oder zumindest die Offenlegung seiner Einkünfte. Auslöser waren Bilder auf Instagram, die Geschenke zeigen sollen, die der 23-jährige Sohn des Premiers seiner Verlobten gemacht hat. Darunter ein Mercedes-Benz und Designer-Handtaschen.

In einer Erklärung vom Mittwoch teilte das Büro des Premierministers mit, dieser wolle sich „angesichts der Unsicherheit über die Zukunft der Regierungskoalition“ in der kommenden Woche vor dem Parlament äußern. Die Abgeordneten sollen dann über einen Vertrauensantrag zur Unterstützung der Koalitionsregierung abstimmen. Ojuun-Erdene habe sich zudem bereit erklärt, bei einer Untersuchung durch die nationale Korruptionsaufsicht zu kooperieren.

Die Mongolei, eingezwängt zwischen den autokratischen Großmächten China und Russland, ist seit 1992 eine Demokratie mit freien Wahlen. Der Premier wies in dem Statement darauf hin, es sei das erste Mal, dass ein amtierender Regierungschef in der Mongolei die Vertrauensfrage zu seiner eigenen Regierung stellt. In der vergangenen Woche hatte die Mongolische Volkspartei (MPP), der auch Premierminister Ojuun-Erdene angehört, auf den Unmut reagiert mit dem Versuch, den kleineren Koalitionspartner, die Demokratische Partei, aus der Regierung auszuschließen. Angeblich weil einige Abgeordnete an den Protesten gegen die Regierung teilgenommen hatten. Der entsprechende Beschluss wurde auf einem Parteitag bereits gefasst, bislang jedoch nicht umgesetzt.

Der Präsident, ein Putin-Freund, will sich nun als starken Mann installieren

Der mongolische Präsident Uchnaagiin Chürelsüch versucht unterdessen offenbar, die Krise zu nutzen, um sich eine zweite Amtszeit zu sichern. In der Mongolei ist das Präsidentenamt auf eine Amtszeit von sechs Jahren begrenzt. In der parlamentarischen Republik Mongolei hat der Premierminister die Regierungsgeschäfte inne. Der Präsident hat weniger exekutive Macht, ihm kommen vor allem repräsentative und moderierende Aufgaben zu. In der Praxis ist sein Einfluss stark von parteipolitischen Mehrheiten im Parlament abhängig.

Nun gibt es Berichte, wonach Präsident Chürelsüch versucht, die Macht des Parlaments zu beschränken. Eines seiner Argumente: Ähnlich wie die Nachbarn Russland und China brauche die Mongolei einen starken Mann an der Spitze.

Uchnaagiin Chürelsüch stand zuletzt in der Kritik, nachdem er Russlands Präsident Wladimir Putin in die Mongolei eingeladen hatte, obwohl gegen Putin ein internationaler Haftbefehl vorliegt. Die Mongolei hat das Römische Statut ratifiziert, das den Internationalen Strafgerichtshof begründet, sie wäre also verpflichtet gewesen, Putin festnehmen zu lassen. Zudem reiste der Präsident für die Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai nach Moskau.

Er sei bereit, sich einem Untersuchungsausschuss zu den Korruptionsvorwürfen zu stellen, teilte Premier Luwsannamsrain Ojuun-Erdene mit – hier 2024 in Ulan-Bator. (Foto: Ng Han Guan/AP)

„In den vergangenen Tagen wurde intensiv verhandelt, wenn auch weniger in der Öffentlichkeit“, sagt Viktor Frank, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ulan-Bator. „Am Ende wird das Parlament entscheiden, ob es mit dieser Regierung weitergeht.“ Nicht ausgeschlossen sei auch, dass die Regierung zwar abgesetzt wird, sich die Parteien aber dennoch auf eine neue Form der Zusammenarbeit einigen.

Reich an Rohstoffen, arm an Gleichheit

Neuwahlen hält der Experte hingegen für fast ausgeschlossen. Es habe in der Vergangenheit schon häufiger Regierungswechsel gegeben, aber nie vorgezogene Neuwahlen. Die meisten Abgeordneten dürften ein Interesse daran haben, ihre Sitze zu behalten, anstatt nun einen neuen Wahlkampf finanzieren zu müssen.

Ojuun-Erdene ist seit 2021 Premierminister und wurde nach der Wahl im Juni 2024 erneut vom Parlament im Amt bestätigt. Seine Partei, die Mongolische Volkspartei, hält 68 der 126 Sitze im Parlament. Mit dem Versprechen stabiler Verhältnisse bildete er eine sogenannte „Koalition der nationalen Einheit“. Das war eine politische Entscheidung, keine Notwendigkeit. Beteiligt an der Koalition sind die Demokratische Partei mit 42 Sitzen und die HUN-Partei mit 8 Sitzen. Die jetzige Krise zeigt laut Experte Frank aber, dass sich die Hoffnung auf mehr Stabilität nicht erfüllt hat. „Wieder einmal geht es weniger um eine inhaltliche Auseinandersetzung“, sagt Frank, „als um Macht und den Zugang zu Ressourcen.“

Korruptionsvorwürfe sind in dem Land immer wieder Anlass für Proteste. Das Land zählt zu den rohstoffreichsten der Welt, was zu Streit um Abbaurechte führt. In den vergangenen Jahren hat sich die Wirtschaft vergleichsweise gut entwickelt. Das Wachstum lag 2024 bei rund fünf Prozent. Im selben Jahr wurde die Mongolei von der Weltbank offiziell als Land mit mittlerem bis höherem Einkommen eingestuft.

„Weil immer noch gut zwei Drittel der Menschen von dieser positiven Entwicklung kaum profitieren, wächst mit dem wirtschaftlichen Fortschritt auch der Unmut über die Ungleichverteilung und die mangelnden Chancen in der Gesellschaft“, sagt Viktor Frank, Leiter des KAS-Büros in Ulan-Bator.

Die Menschen kämpften mit steigenden Strom- und Wassertarifen sowie einer höheren Kfz-Steuer in der Hauptstadt. Dazu käme beispielsweise auch ein überlastetes Gesundheitssystem, dessen Zustand sich in vielen Krankenhäusern zeige. „Die Menschen haben das Gefühl, sie profitieren nicht, werden aber gleichzeitig stärker belastet.“