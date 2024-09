Der russische Staatschef Wladimir Putin ist trotz seines internationalen Haftbefehls mit allen Ehren bei seinem Staatsbesuch in der Mongolei empfangen worden. Präsident Uchnaagiin Chürelsüch begrüßte Putin am Dienstag in der Hauptstadt Ulan Bator vor einer Ehrengarde, Putin lud ihn zum kommenden Gipfeltreffen der Brics-Staaten nach Russland ein. Putins Besuch galt vorab als problematisch, da die Mongolei den Internationalen Strafgerichtshof im niederländischen Den Haag anerkennt. Dieser hat 2023 gegen Putin einen internationalen Haftbefehl wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen, der Kremlchef müsste eigentlich in der Mongolei festgenommen und nach Den Haag überstellt werden. Putin wird vorgeworfen, Hunderte Kinder aus der Ukraine verschleppt zu haben. Die Entscheidung, ihn nicht festzunehmen, kritisiert besonders die Ukraine. Das sei ein schwerer Schlag für den Internationalen Gerichtshof und das Strafrechtssystem, erklärte der Sprecher des Außenministeriums. „Die Mongolei hat einem angeklagten Verbrecher erlaubt, sich der Justiz zu entziehen und trägt damit Mitverantwortung für die Kriegsverbrechen“, schrieb er auf der Messaging-App Telegram. Die Ukraine werde mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Mongolei die Konsequenzen zu spüren bekomme. Die Mongolei ist stark abhängig von Russland und China. Bei Putins Besuch in Ulan Bator dürfte Medienberichten zufolge eine geplante Gaspipeline zwischen Russland und China sein, sie würde durch die Mongolei führen