Mosambik steht vor einer dramatischen und womöglich finalen Zuspitzung der Krise, in der sich das Land im Südosten Afrikas seit den Wahlen am 9. Oktober 2024 befindet. Der Oppositionspolitiker und selbsterklärte Wahlsieger Venâncio Mondlane, der die Proteste gegen das Ergebnis seit Ende Oktober aus dem Exil anführt, will an diesem Donnerstag nach Mosambik zurückkehren. Das kündigte er auf Facebook an. „Wenn sie mich ermorden wollen, sollen sie mich ermorden“, sagte er dort in einem Video. „Wenn sie mich verhaften wollen, sollen sie mich verhaften.“

Mondlane war bei der Präsidentschaftswahl laut offiziellem Ergebnis auf Rang zwei gelandet, weit hinter dem Kandidaten der regierenden Frelimo-Partei. Doch das Resultat erkannte er nicht an, weil die Abstimmung manipuliert worden sei. Auch internationale Wahlbeobachter vermeldeten Unstimmigkeiten. Mondlanes Anwalt, der das Ergebnis vor Gericht anfechten sollte, wurde am 19. Oktober erschossen. Daraufhin floh Mondlane. Zunächst nach Südafrika, wo er nach eigenen Angaben einem Mordanschlag entkam, danach weiter in ein ungenanntes Land. Die regelmäßigen Proteste, die seither das ganze Land erschüttern, orchestriert er im Internet per Facebook.

Er hofft, dass ihn möglichst viele Menschen am Flughafen empfangen

Nach dem Abschied durch die Hintertür will Mondlane seine Rückkehr nun auf großer Bühne zelebrieren. Am Donnerstag werde er morgens um Punkt 8.05 Uhr auf dem Flughafen der Hauptstadt Maputo eintreffen, kündigte er an. Seine Anhänger forderte er auf, ihm einen großen Empfang zu bereiten. Je mehr Menschen dem nachkommen, desto besser für Mondlane: So möchte er ein Zeichen der Stärke senden und die Wahrscheinlichkeit verringern, dass er direkt nach der Landung verhaftet wird. Das hatte das Oberste Gericht zwar im Dezember ausgeschlossen. Nicht wenige Menschen in Mosambik bezweifeln allerdings, dass Mondlane sich darauf verlassen sollte.

Mosambik liegt gegenüber von Madagaskar und hat rund 33 Millionen Einwohner. (Foto: SZ-Grafik)

Dass der 50-Jährige dieses Risiko eingeht, dürfte vor allem einen Grund haben: Will er seine Ansprüche auf die Präsidentschaft nicht aufgeben, dann bleibt ihm kaum etwas anderes übrig, als die seit einem halben Jahrhundert herrschende Frelimo-Partei zum Showdown herauszufordern. Die vor allem von jungen Menschen getragene Bewegung, die in seinem Namen auf die Straße geht, ist die größte, die das seit 1975 unabhängige Mosambik bislang erlebt hat. Doch nach drei Monaten droht ihr nicht nur die Luft auszugehen, ihr läuft vor allem die Zeit davon.

Am 15. Januar soll der neue Präsident des Landes vereidigt werden – aber welcher?

Am 15. Januar soll in Maputo der Nachfolger des scheidenden Präsidenten Filipe Nyusi vereidigt werden, der nach zwei Amtszeiten abtreten muss. Mondlane hat seinen Anhängern versprochen, dass er das sein werde. Doch nach jetzigem Stand heißt das künftige Staatsoberhaupt Daniel Chapo, 48 Jahre alt und wie alle bisherigen Präsidenten Mitglied der Frelimo. Das Oberste Gericht bestätigte Chapos Wahlsieg kurz vor Weihnachten – mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass es sein Ergebnis von 71 auf 65 Prozent nach unten und Mondlanes Ergebnis von 20 auf 24 Prozent nach oben korrigierte.

Mit dem 15. Januar endet die Übergangsphase zwischen alter und neuer Regierung, die viele Anhänger Mondlanes als einziges Zeitfenster für Veränderungen ausgemacht haben, für einen Dialog oder gar für einen Machtwechsel. Sollte Chapo an diesem Tag vereidigt werden, dann spricht viel dafür, dass die Frelimo den Übergang erfolgreich hinter sich gebracht hat. Und zwar nicht nur den von Kandidat zu Kandidat, sondern auch den von Generation zu Generation. Denn Chapo wäre der erste Präsident, der den Freiheitskampf der Frelimo gegen die portugiesische Kolonialherrschaft, der 1975 in die Unabhängigkeit führte, nur noch aus dem Geschichtsbuch kennt.

Dazu kommt, dass Mondlane auch seinen innenpolitischen Rückhalt zu verlieren droht. Angetreten war er als unabhängiger Kandidat, unterstützt von der kleinen Oppositionspartei Podemos, die auch dank seiner Popularität zur zweitstärksten Kraft aufstieg. Nun allerdings erklärte die Partei, die Sitzungen des neuen Parlaments nicht boykottieren zu wollen – gegen den Willen Mondlanes, der Podemos daraufhin „Verrat am Volk“ vorwarf.

Bislang sind nach Angaben zivilgesellschaftlicher Organisationen fast 300 Menschen bei den Protesten getötet worden, unter ihnen Frauen und Kinder. Auch von gezielten Morden an Oppositionellen wird berichtet. Die wirtschaftlichen Schäden für Mosambik sind beträchtlich. Immer wieder legten Demonstranten das öffentliche Leben in Maputo und anderen Städten über Tage lahm, Fabriken wurden geplündert, ausländische Firmen stellten ihre Geschäftstätigkeit im Land vorübergehend ein.

Mondlanes Rückkehr dürfte das Land nun einmal mehr in den Ausnahmezustand versetzen. Entweder, weil er sich am Donnerstag an die Spitze neuer Proteste setzt. Oder weil ihm nach der Landung eine Verhaftung oder Schlimmeres zustößt. In diesem Fall, sagte Mondlane voraus, „wird die Wut des Volkes beispiellos sein in der Geschichte Afrikas und Mosambiks“.