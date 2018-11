2. November 2018, 18:56 Uhr Moldawien Ohne Plan B

Moldawien gehört in die EU, da gibt es Premier Pavel Filip keine Zweifel. Doch das Land leidet vor allem unter Intransparenz und Vetternwirtschaft. Bei der Parlamentswahl treffen bald alle Lager aufeinander.

Von Stefan Kornelius , Minsk

Vier Monate vor einer kritischen Parlamentswahl hat der Premierminister von Moldawien, Pavel Filip, ein umfassendes Bekenntnis zur Annäherung an die Europäische Union abgelegt. "Die Republik Moldau hat keinen Plan B für ihre Entwicklung. Plan A ist, dass wir nahe an die Europäische Union herantreten und irgendwann in der Zukunft hoffentlich ein Mitglied sein können", sagte Filip in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung in Minsk. Das Assoziierungsabkommen mit der EU bestimme vollständig das Regierungsprogramm, "wir sehen es als unsere ...