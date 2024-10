Die Menschen in der Ex-Sowjetrepublik Moldau haben bei einem Referendum nach Auszählung fast aller Stimmen allem Anschein nach mit hauchdünner Mehrheit für die Verankerung des EU-Kurses in der Verfassung gestimmt. Nach Auszählung von 98,3 Prozent der Wahlzettel stimmten laut Wahlkommission 50,08 Prozent der Teilnehmer für die Änderung der Verfassung, in der der proeuropäische Kurs unwiderruflich als strategisches Ziel festgeschrieben werden soll. Etwa 49,92 Prozent waren demnach dagegen.

Umfragen hatten eine deutlichere Mehrheit für den EU-Kurs des Landes erahnen lassen. Angesichts des absehbar extrem knappen Wahlausgangs könnte das Endergebnis aber noch vom Auszählungsstand am Morgen abweichen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die proeuropäischen Kräfte doch noch verlieren. Lange hatte es in der Nacht nach einer Niederlage ausgesehen.

Auch bei der gleichzeitig abgehaltenen Präsidentschaftswahl schnitten die Proeuropäer schwächer ab als erwartet. In ihrem Bemühen um eine zweite Amtszeit verfehlte Sandu die absolute Mehrheit deutlich und muss aller Voraussicht nach in die Stichwahl am 3. November gehen. Nach Auszählung von mehr als 96 Prozent der Wahlzettel kam sie nur auf etwa 41 Prozent der Stimmen. Ihr Gegner in der Stichwahl dürfte der frühere Generalstaatsanwalt Alexandru Stoianoglo werden, der etwa 27 Prozent der Stimmen erhielt und für die traditionell starke Sozialistische Partei des prorussischen Ex-Präsidenten Igor Dodon antritt. Stoianoglo schnitt deutlich besser ab als nach Umfragen erwartet. Diese hatten einen deutlichen Sieg Sandus vorhergesagt.

Sandu: Attacke demokratiefeindlicher Kräfte

Sandu sprach noch in der Nacht von Wahlmanipulation und einer Attacke demokratiefeindlicher Kräfte auf die Präsidentenwahl. Kriminelle Gruppen hätten gemeinsam mit einer ausländischen Macht versucht, die Lage in Moldau zu destabilisieren. Die nach einem EU-Beitritt strebende Führung des verarmten Agrarstaats sieht Russland als größte Bedrohung für die Stabilität der Republik.

Es gebe Beweise, dass 300 000 Stimmen gekauft worden seien, sagte Sandu bei einem nächtlichen Auftritt in der Hauptstadt Chișinău. Dutzende Millionen Euro seien ausgegeben worden, um Lügen und Propaganda zu verbreiten. „Wir haben es mit einem beispiellosen Angriff auf die Freiheit und die Demokratie in unserem Land zu tun“, wurde Sandu von örtlichen Medien zitiert. Sie wolle das Endergebnis abwarten und dann Entscheidungen treffen.

Details nannte die 52-Jährige nicht. Allerdings hatten moldauische Sicherheitskräfte schon vor dem Urnengang Wählerbestechung und prorussische Desinformation in dem Land mit rund 2,5 Millionen Einwohnern aufgedeckt, das zwischen der von Russland angegriffenen Ukraine und dem EU-Mitgliedstaat Rumänien liegt. Russland wies entsprechende Vorwürfe zurück und warf der Regierung in Chișinău ihrerseits vor, die Wahl Russland-freundlicher Politiker zu verhindern. Zudem habe die EU mit ihren Milliardenversprechen versucht, Einfluss auf die Abstimmung zu nehmen.

Sandu hatte im Wahlkampf energisch für einen EU-Beitritt geworben und wurde von der EU unterstützt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bei einem Besuch in Chișinău und einem Treffen mit Sandu kurz vor der Abstimmung 1,8 Milliarden Euro an Fördergeld in Aussicht gestellt. Stoianoglo hingegen rief dazu auf, die Abstimmung zu boykottieren, die er als Trick Sandus kritisierte, um ihre Popularität zu erhöhen.

Die Republik Moldau ist klein und wirtschaftlich schwach. Die EU und Russland ringen um Einfluss in dem Land, das zwischen der von Russland angegriffenen Ukraine und dem EU-Mitgliedstaat Rumänien liegt. Stark ist der russische Einfluss auch in der von Moldau abtrünnigen und von Moskau abhängigen Region Transnistrien, die an die Ukraine grenzt, sowie in der moldauischen autonomen Provinz Gagausien. Seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 hat Moldau abwechselnd einen prowestlichen und einen prorussischen Kurs eingeschlagen.