In der Republik Moldau steht die pro-europäische Regierung um Präsidentin Maia Sandu vor einem schweren Rückschlag. Die Bürgerinnen und Bürger des südosteuropäischen Landes sprachen sich in einem Referendum nach ersten Ergebnissen faktisch gegen einen EU-Beitritt aus. Zudem lag Sandu bei der gleichzeitig abgehaltenen Präsidentschaftswahl nur knapp vor ihrem pro-russischen Rivalen Alexandr Stolianoglo.

Bei dem Referendum lagen nach Auszählung von fast 80 Prozent der Stimmzettel die Nein-Stimmen wider Erwarten vorn. Demnach stimmten etwa 55 Prozent der Wählerinnen und Wähler dagegen, einen EU-Beitritt des Landes als strategisches Ziel in der Verfassung zu verankern. Etwa 45 Prozent der Bürger votierten dafür.

Bei der Präsidentenwahl lag Amtsinhaberin Sandu nach Auszählung von etwa drei Viertel der Stimmen vorn und kam auf gut 36,5 Prozent, wie die Wahlkommission mitteilte. Dabei handelte es sich um einen Zwischenstand, nicht um eine Hochrechnung. Auf Rang zwei lag der frühere Generalstaatsanwalt Stoianoglo. Er kam nach dem Zwischenergebnis auf etwa 29 Prozent der Stimmen und ist damit deutlich stärker als in Umfragen erwartet. Diese hatten einen deutlichen Sieg Sandus vorhergesagt. Sollten sich die Zahlen bestätigen, könnte Stolianoglo mit Rückenwind in die Stichwahl am 3. November gehen.

Exklusiv Dokumentation : Das steht im Strategiepapier Ähnlich wie die Ukraine hat die Republik Moldau in den vergangenen Jahren versucht, sich nach Westen hin zu öffnen. Doch der Kreml will das verhindern und skizziert in drei Etappen, was aus dem Land werden soll.

Sandu hatte energisch für einen EU-Beitritt geworben, er sollte durch das Referendum in der Verfassung verankert werden. Von der EU wurde sie dabei demonstrativ unterstützt. Noch am Sonntag appellierte die Präsidentin an die Bürger: „Unser Votum beim Referendum wird unser Schicksal für viele Jahrzehnte bestimmen.“ Stoianoglo hingegen rief dazu auf, die Abstimmung zu boykottieren, das er als Trick Sandus kritisierte, um ihre Popularität zu erhöhen.

Die Republik Moldau ist klein und wirtschaftlich schwach, die Abstimmung gleichwohl wichtig: In der ehemaligen Sowjetrepublik ringen die EU und Russland um Einfluss. Immer wieder wurde der Vorwurf laut, die Regierung in Moskau versuche, die Wahl zu beeinflussen. Diese habe mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben, sagte Sandus außenpolitische Beraterin Olga Rosca. „Es handelt sich um eine kalkulierte, großangelegte Aktion, die darauf abzielt, unsere Zukunft zu destabilisieren und Moldaus Weg in die EU zu verhindern.“ Russland weist solche Vorwürfe zurück und wirft der Regierung in Chișinău ihrerseits vor, die Wahl Russland-freundlicher Politiker zu verhindern.

Seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 hat Moldau abwechselnd einen pro-westlichen und einen pro-russischen Kurs eingeschlagen. Das Land hat etwa 2,5 Millionen Einwohner. Zur Wahl aufgerufen waren auch Hunderttausende Moldauer, die im Ausland – vorwiegend in der EU – leben und in der abtrünnigen, von Russland kontrollierten Region Transnistrien.