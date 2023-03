Überall in Moldau wird mit Unterstützung aus Brüssel investiert, gebaut. Aber dazwischen steht immer wieder Lenin, wie hier in Tiraspol, mit wehendem Mantel.

Von Cathrin Kahlweit, Chişinău/Orhei/Comrat/Tiraspol

Im Hof hinter der Stadtverwaltung von Orhei wird die Revolution geplant. Doch die Armee, die in der nahen Hauptstadt die Regierung stürzen soll, ist nicht wirklich in Form: Alte Männer in krummgelaufenen Schuhen und erschöpfte Frauen in wattierten Jacken warten frierend auf einen Bus, der sie an einen geheimen Treffpunkt vor der Stadt fahren soll.