Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Republik Moldau liegt die proeuropäische Amtsinhaberin Maia Sandu ersten Teilergebnissen zufolge knapp vor dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo. Nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen kommt Sandu auf 50,28 Prozent, wie die Wahlbehörde auf ihrer Internetseite am Sonntagabend mitteilte. Die 52-Jährige ließ sich in der Hauptstadt Chișinău als Siegerin von ihrem Wahlkampfstab feiern.