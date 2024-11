Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Republik Moldau hat die prowestliche Staatschefin Maia Sandu gewonnen. Die 52-Jährige kam auf 54,64 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung in der Hauptstadt Chișinău nach Auszählung von mehr als 98 Prozent der Wahlzettel mitteilte. Sandus Herausforderer, der ehemalige Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo, der eine Zusammenarbeit auch mit Russland wollte, unterlag demnach mit 45,36 Prozent der Stimmen. Die 52-Jährige ließ sich in Chișinău als Siegerin von ihrem Wahlkampfstab feiern. Zuvor hatte der frühere Generalstaatsanwalt Stoianoglo vorn gelegen, der für die Partei der Sozialisten des moskaufreundlichen Ex-Präsidenten Igor Dodon antrat.