Von Cathrin Kahlweit, Wien

Wieder war es eine Zitterpartie, und wieder hat sie es knapp geschafft: Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau und Chefin der Partei PAS, gelang die Wiederwahl, nachdem sie 2020 bereits einmal in das höchste Amt im Staat gewählt worden war. Am Ende eines aufreibenden Wahlabends, in dem ihr sozialistischer Gegenkandidat Alexandr Stoianoglu lange Zeit die Nase vorn gehabt hatte, gaben letztlich die Stimmen der etwa 800.000 Auslands-Moldauer den Ausschlag: Sandu siegte mit 54, 19 Prozent der Stimmen in der Stichwahl, Stoianoglo kam auf 46,81.