Kurz vor der Parlamentswahl in der politisch gespaltenen Moldau ist eine prominente prorussische Politikerin zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil gegen Evghenia Gutul, Gouverneurin der autonomen Region Gagausien, erging wegen illegaler Parteienfinanzierung, wie die Nachrichtenagentur Moldpress meldete. Moskau kritisiert das Vorgehen als politisch motiviert und wirft der proeuropäischen Regierung gezielte Stimmungsmache gegen russlandfreundliche Kräfte vor. Gutul wurde im Gerichtssaal in Chisinau festgenommen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. In dem Prozess ging es um die Finanzierung der zeitweise verbotenen Sor-Partei, benannt nach ihrem Gründer, dem moskautreuen Oligarchen Ilan Sor. In Moldau wird am 28. September ein neues Parlament gewählt.