Von Leopold Zaak

Zuletzt war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij viel unterwegs: Er reiste nach Großbritannien, Rom und nach Berlin, nahm am Treffen der Arabischen Liga und dem G-7-Gipfel teil. Am Freitagmorgen traf er in Moldau ein, dem Nachbarland der Ukraine. Dort kommen am Freitag die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) zusammen - ein loser Zusammenschluss von 47 europäischen und vorderasiatischen Staaten, ins Leben gerufen im vergangenen Jahr vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Die EPG will bei Sicherheit, Energie, Kima, Infrastruktur und Investitionen zusammenarbeiten. Aber sie ist auch ein Signal an Russland und Belarus - sie sind die beiden einzigen europäischen Staaten, die nicht in die Gemeinschaft eingeladen wurden.

Dass das Treffen in Moldau stattfindet, wird als Zeichen der Solidarität Europas mit dem Land gewertet. "Moldau ist in dieser Woche das politische Herz Europas", sagte EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen zuvor. Seit Juni 2022 ist Moldau EU-Beitrittskandidat. Den Antrag stellte das Land unter dem Eindruck des Krieges Russlands gegen die Ukraine.

Der Krieg ist das dominierende Thema, auch wegen seiner geografischen Nähe

Der Krieg wird auf dem Gipfeltreffen eines der Hauptthemen sein. Weil die Ukraine selbst Teil der EPG ist, wird Selenskij wohl eine andere Rolle einnehmen als bei seinen Besuchen in der Vergangenheit, wo er stets als Gast auftrat. Auf Telegram kündigte er an, viele bilaterale Gespräche führen zu wollen, außerdem soll eine Koalition geschmiedet werden, die sein Land künftig schützen soll.

Auch geografisch ist der Krieg auf dem Gipfel sehr dominant: Er findet in Bulboaca statt, einem kleinen Ort, der nur etwa 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Für die Sicherheit der Gipfelteilnehmer sorgt die Nato, die mit Awacs-Aufklärungsflugzeugen im Einsatz ist. Die Flugzeuge können den Luftraum im Umkreis von etwa 400 Kilometern überwachen. Außerdem grenzt die Stadt an Transnistrien, die abtrünnige Region an der Grenze zur Ukraine, die von einem prorussischen de-facto-Regime geführt wird. Dort hat Russland Munition und Waffen gelagert, außerdem sind Soldaten der russischen Armee in Transnistrien stationiert.

Bei dem Treffen in dieser Konfliktregion werden neben dem Krieg in der Ukraine auch andere Themen erörtert, etwa die in manchen europäischen Staaten immer noch enorme Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. Außerdem wollen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Macron mit den Regierungschefs von Serbien und dem Kosovo sprechen, um in dem zuletzt aufgeflammten Konflikt zu vermitteln.