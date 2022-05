In der Republik Moldau hat ein Gericht den russlandfreundlichen Ex-Präsidenten Igor Dodon im Zuge von Ermittlungen unter anderem wegen Hochverrats unter Hausarrest gestellt. Das Gericht wies einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft ab, wie Medien in Moldau am Donnerstag berichteten. Zuvor war das Haus des 47-Jährigen durchsucht worden. Dodon warf seiner politischen Gegnerin, Präsidentin Maia Sandu, vor, das Verfahren bestellt zu haben, um ihn politisch auszuschalten. Er stand von 2016 bis 2020 an der Spitze des an die Ukraine und an das EU-Mitglied Rumänien grenzenden Landes. Nach Darstellung der Justiz in Moldau werden Dodon auch illegale Parteienfinanzierung - durch eine kriminelle Organisation - sowie Bestechlichkeit und Bereicherung im Amt vorgeworfen.