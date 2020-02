Mike Mohring zieht sich von dem Landesvorsitz der Thüringer CDU zurück. Dies teilte er am Freitag auf Twitter in einem Video mit. Darin kündigt er an, den geplanten Landesparteitag vorzuziehen. Dort wolle die Partei gemeinsam "über eine inhaltliche und personelle Aufstellung für die Zukunft sprechen". Mohring selbst möchte nicht erneut für den Landesvorsitz kandidieren.

Die Partei müsse zu einem gemeinsamen Weg für die Zukunft finden, begründet er seine Entscheidung. "Ich möchte diesem Weg nicht im Wege stehen". Er wolle die Partei bei der Neuaufstellung unterstützen.

Diese Woche ist viel passiert. In Berlin und in Erfurt. Ich möchte unseren @cdu_thueringen Landesvorstand vorschlagen,den geplanten #Landesparteitag mit turnusmäßigen Wahlen zum Landesvorstand vorzuziehen und dort eine personelle und inhaltliche Aufstellung für die #Zukunft (1/2) pic.twitter.com/oyQRA09ieB — Mike Mohring (@MikeMohring) February 14, 2020

Mohrings Rückzug ist eine weitere Folge aus der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen von vor zehn Tagen. Dort war am 5. Februar überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich gewählt worden - mit den Stimmen der AfD und auch der CDU. Dass das erste Mal ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt wurde, hatte zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Die meisten Politiker verurteilten die Wahl scharf.

So auch die CDU-Spitze. Die forderte die Thüringer CDU-Fraktion unter Mohring auf, den Weg für Neuwahlen freizumachen. Doch der Landesverband sperrte sich. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer traf sich in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar mit der Fraktion, danach schwächte sie ihre Forderung nach Neuwahlen ab. Die Thüringer sollten mehr Zeit bekommen. Ihr Umgang mit der Krise war in der Partei umstritten. Am vergangenen Montag kündigte Kramp-Karrenbauer an, sich nicht für die Kanzlerkandidatur aufzustellen und ihren Posten als Parteichefin abgeben zu wollen.

Der Landesverband in Thüringen sprach Mohring noch am 6. Februar das Vertrauen aus. Gleichzeitig mehrten sich aber die Stimmen aus der Thüringer CDU-Fraktion, die auf fehlenden Rückhalt für Mohring schließen ließen. Mohring ist seit 2014 CDU-Landesparteichef, die Fraktion im Thüringer Landtag führt er seit zwölf Jahren.