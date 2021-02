Von Moritz Baumstieger und Georg Mascolo

Mohamedou Ould Salahi hält in der einen Hand ein Teeglas, in der anderen ein Bilderbuch. "Deep in the Sahara", kindgerechte Wüstenkunde. Die braucht er, der Beduine, für den kleinen Jungen, der auf seinem Schoß sitzt: Sohn Ahmed, knapp zwei Jahre alt, lebt eigentlich in Berlin und ist erst zum zweiten Mal beim Vater zu Besuch in Mauretanien. Jetzt sind die beiden in einem Raum, ausnahmsweise. Das, worüber im Moment viele klagen - Social Distancing, Besprechungen per Video -, ist sonst Salahis Familienalltag. Als Ahmed das erste Mal "Baba!" rief, wusste man nicht, ob er den Vater meinte oder den Bildschirm.