Vor knapp einem Monat hielt Federica Mogherini an der FU Berlin eine Vorlesung, zusammen mit Joschka Fischer. Sie zeichnete ein düsteres Bild von der Lage Europas. „Ich finde es zunehmend schwierig, meinen Optimismus zu behalten“, sagte sie und riet der EU, „sich auf das Schlimmste vorzubereiten“. Den Rat mag man ihr nun auch geben, denn ihre persönlichen Umstände haben sich dramatisch verschlechtert. Am Dienstag wurde die 52 Jahre alte frühere EU-Außenbeauftragte unter Korruptionsverdacht festgenommen. Auch einen EU-Spitzenbeamten sowie einen leitenden Mitarbeiter des Europakollegs nahm die Polizei in Gewahrsam. Alle drei seien wieder freigelassen worden, weil keine Fluchtgefahr bestehe, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft (Eppo) mit.
Von Thomas Kirchner
