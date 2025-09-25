Blutende Kinder, schlaflose Bürger, rüpelhafte Politiker: Die Schotten reiben sich im Kampf gegen sturzfliegende Möwen auf. Ein Gipfel sollte nun Frieden bringen.

Von Martin Wittmann

Wer in diesem Sommer in Großbritannien friedlich Urlaub machen wollte, fand am Himmel zwei unerbittliche Gegner: die Sonne und die Möwe. Dem einen Feind kann mit Creme begegnet werden, aber der andere ist schier unbesiegbar. Vor allem in Schottland klagen die Menschen über immer mehr Ausscheidungen und Angriffe der sturzfliegenden Tiere. Die Lage ist so angespannt, dass ein Streit über die Bekämpfung der Plage kürzlich zu körperlicher Auseinandersetzung auf höchster Ebene führte.