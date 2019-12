Mönchengladbach:Keine Weltstadt, aber mit Herz

Sie ist die Heimat eines Fußballvereins namens Borussia. Sonst noch was? Unterwegs in Mönchengladbach - einer Stadt, die sich kleiner macht, als sie ist.

Die zwei Gesichter dieser Stadt offenbaren sich an einem Nachmittag kurz vor Weihnachten auf der Hindenburgstraße. Vor dem Minto, dem schicken Einkaufszentrum, blinken die Christbaumkugeln und Leuchtreklamen, ein Drehorgel-Mann spielt "Joy to the World". Weiter unten, am Europaplatz, hocken ein paar Gestalten in Jogginghosen an einer Bushaltestelle. Sie rauchen und geben sich langsam die Kante mit Billigbier.