Mögliches Shutdown-Ende: US-Senat nimmt erste Hürde. Es ist der längste Shutdown in der Geschichte der USA – nun gibt es einen ersten Schritt zur Beendigung: Im Senat haben mehrere Demokraten gemeinsam mit den Republikanern dafür gestimmt, einen Übergangsetat zu beraten. Der Entwurf stammt aus dem Repräsentantenhaus. Der Übergangshaushalt würde bis 30. Januar 2026 gelten. Zum Liveblog zur US-Politik

Moment der Wahrheit - nicht nur für den Klimaschutz. Es gehe bei dieser COP, zehn Jahre nach Paris, um „einen ökonomischen und moralischen Kompass“, sagt COP-Präsident Andre Corrêa do Lago. Vor allem geht es um die Finanzierung für Investitionen in grüne Infrastruktur und Klimaanpassungsmaßnahmen. Zudem soll ein Tropenwald-Fonds entstehen. Doch reiche Länder wie die USA haben ihre Klimagelder storniert. Zum Artikel (SZ Plus)

CDU-Generalsekretär kündigt Einigung bei Bürgergeld und Wehrdienst bis Donnerstag an. Carsten Linnemann hat eine Einigung zum Bürgergeld vor dem Koalitionsausschuss am Donnerstag in Aussicht gestellt. „Das Bürgergeld ist nicht gerecht, wir brauchen wieder ein gerechtes Sozialsystem in Deutschland“, sagte er in der ARD. Das Vorhaben sei durch den Mitgliederentscheid in der SPD nicht gefährdet. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Wo helfen die Milliarden den Städten und Gemeinden? Der Bund nimmt für Investitionen Schulden auf – auch Kommunen sollen vom Sondervermögen profitieren. Doch die Begeisterung in den Rathäusern könnte größer sein. Vier Bürgermeisterinnen und Bürgermeister berichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Der erste Haushalt des Digitalministeriums. Der Haushaltsausschuss beschließt am Donnerstag den ersten vollständigen Einzelplan des Digitalministeriums. Ein neuer Entwurf zeigt erste Kennzahlen, Abgeordnete erzählen von der ungewöhnlichen Vorarbeit und melden Änderungswünsche an. Auch wichtig: Teure Doppelentwicklung bei Schnieders Kfz-App? Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Chip-Krise vor der Auflösung – aber zu einem hohen Preis. Erste Autofirmen erhalten bald wieder Halbleiterelemente von der China-Tochter der niederländischen Firma Nexperia. Peking vergibt dafür mit großzügiger Geste Ausfuhrlizenzen und demonstriert Europa ganz nebenbei, wie abhängig es von China ist. Zum Briefing