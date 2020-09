Nach einer möglicherweise islamistisch motivierten Messer-Attacke auf einen 23-Jährigen in Stolberg bei Aachen ist ein 21 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden. "Der Gesuchte konnte in Stolberg in einem Fahrzeug als Beifahrer durch ein mobiles Einsatzkommando festgenommen werden", twitterte die Polizei Köln. Der 21-Jährige hatte in der Nacht zu Sonntag von außen die Fahrertür eines langsam fahrenden Autos geöffnet und unvermittelt auf den Fahrer eingestochen und ihn schwer verletzt. Ein islamistischer Hintergrund kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.