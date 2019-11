Mehr Radwege in den Städten, die Fortentwicklung von Straßenbahn- oder Busnetzen: Ein Bündnis von Bund, Ländern und Kommunen soll den Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsmittel und des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland vorantreiben. Kommunale Verbände, die Länder-Verkehrsminister und die Bundesregierung gründeten am Donnerstag in Berlin ein "Bündnis für moderne Mobilität".

Zu den Zielen des Bündnisses gehört es, den Kommunen größere Entscheidungsspielräume zu ermöglichen. "Die Städte sollten auch neue Lösungen ausprobieren dürfen", forderte Städtetags-Vizechef Markus Lewe, der auch Oberbürgermeister von Münster ist. Dazu zählten neue Verkehrszeichen wie ein Grünpfeil für Radfahrer, neue Umweltspuren, Regelungen zur innerörtlichen Geschwindigkeit oder auch das deutliche Verteuern von Parkgebühren.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigte mehr Flexibilität für die Regionen an. So könnten zum Beispiel Anwohnerparkausweise teurer werden. Der Bund will mit Ländern und Kommunen prüfen, wie die bestehende bundesweite Obergrenze fürs Bewohnerparken von 30,70 Euro pro Jahr neu gesteckt und vor Ort individuell festgelegt werden könnte. In Städten nehme der stehende Verkehr Planern Möglichkeiten, den Platz für Mobilität anders zu verteilen, sagte Lewe. Bei dem Bündnis geht es auch um das Lösen eines speziellen Finanzproblems. Die Bundesregierung stellt derzeit in zunehmendem Maß Geld für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder alternative Verkehrskonzepte zur Verfügung. Doch vielfach fließen solche Mittel aus Fördertöpfen nur langsam ab. Viele Kommunen haben zwar Bedarf an entsprechenden Verkehrsprojekten, doch vielerorts fehlen wegen klammer Kassen die Planungskapazitäten. Die sollen mit stärkerer Zusammenarbeit künftig besser gebündelt werden, kündigten die Verbände an. Dies sei etwa beim Ausbau von Fahrradwegen nötig, sagte der Chef des Radverbands ADFC, Burkhard Stork. Kaum eine Kommune wisse, wie sichere Fahrradkreuzungen am besten geplant würden. Kommunen, Bund und Länder sollen ab sofort in dauerhaften Arbeitsgruppen an gemeinsamen Plänen zur Verkehrswende arbeiten. Einmal im Jahr soll das Bündnis zu einer Konferenz zusammenkommen.