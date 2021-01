Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben bei vielen Menschen offenbar die Weihnachts-Reisepläne durchkreuzt. So zeigt die Sonderauswertung experimenteller Mobilitätsdaten des Statistischen Bundesamts, dass die Mobilität an den Weihnachtstagen deutschlandweit durchschnittlich um 14,6 Prozent im Vergleich zum jeweiligen Tag des Vorjahres zurückgegangen ist. Der Rückgang fiel am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem Minus von 14,3 Prozent und am zweiten Weihnachtsfeiertag mit minus 18,5 Prozent stärker aus als an Heiligabend mit minus 11,1 Prozent. Reisen mit einer Distanz von 50 bis unter 100 Kilometern gingen am 25. und 26. Dezember um gut ein Drittel, Reisen mit einer Entfernung von 100 Kilometern oder mehr sogar um etwa die Hälfte zurück. Dies deute darauf hin, dass viele Menschen insbesondere auf Besuche von weiter entfernt lebenden Familienmitgliedern und Urlaubsreisen verzichtet haben, hieß es.