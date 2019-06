14. Juni 2019, 10:26 Uhr Netzausbau Union und SPD wollen Funklöcher verschwinden lassen

Die Fraktionsspitzen von Union und SPD wollen die Mobilfunkversorgung in Deutschland deutlich verbessern.

Für den Anschluss bislang abgehängter Regionen soll eine neue Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft geschaffen werden.

Der Bund soll als Träger der Gesellschaft den Bau eigener Mobilfunkmasten in Auftrag geben können.



Von Robert Roßmann und Mike Szymanski , Berlin

Die große Koalition will die Mobilfunkversorgung in Deutschland deutlich verbessern. Die Spitzen der Fraktionen von Union und SPD beraten auf einer Klausur in Berlin deshalb über eine "Zukunftsoffensive für eine starke Mobilfunkinfrastruktur in allen Regionen". In dem Entwurf für das Konzept, dass heute endgültig beschlossen werden soll, heißt es nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, eine flächendeckende Mobilfunkversorgung sei "heute eine Grundvoraussetzung für eine hohe Lebensqualität, für Teilhabe und Wettbewerbsfähigkeit in allen Regionen".

Die Mobilfunkbetreiber hätten auf dem Mobilfunkgipfel 2018 zwar zugesagt, "bis Ende 2020 insgesamt 99 Prozent der Haushalte zu versorgen". Es gebe in Deutschland aber "nach wie vor weiße Flecken, in denen es keine Mobilfunkversorgung gibt". Das wolle man ändern. Deshalb würde man "in Zukunft dort, wo der wirtschaftliche Ausbau nicht funktioniert und weiterhin weiße Flecken bestehen", den Ausbau staatlich unterstützen.

Um das zu erreichen, soll "eine neue Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft des Bundes für den Bau von Mobilfunkmasten in unversorgten Regionen" geschaffen werden. Über diese Gesellschaft solle "die öffentliche Hand erstmalig" den Bau eigener Mobilfunkmasten in Auftrag geben können. Kommunen, die kurzfristig bereit sind, mit Unterstützung des Bunds Mobilfunkmasten zu errichten, sollen dabei durch die neue Gesellschaft "zügig unterstützt werden".

Die neue Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft soll als GmbH mit dem Bund als alleinigem Gesellschafter errichtet werden und im Geschäftsbereich des Verkehrsministerium angesiedelt werden.

Darüber hinaus wollen die Koalitionsfraktionen auch "den Sprung zum nächsten Mobilfunkstandard 5G nehmen" und deshalb die Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit Deutschland "Leitmarkt für 5G-Anwenungen wird".