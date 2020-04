Wie wichtig ein schnelles Mobilfunknetz ist, offenbart sich derzeit vielen Deutschen im Home-Office. Überall ist zu spüren, dass die Epidemie zum Stresstest für Netze wird. Zehn Monate nach der Versteigerung der milliardenschweren Funkfrequenzen für den künftigen Mobilfunkstandard 5G wächst damit auch die Hoffnung auf den Ausbau der neuen Technik. Im Schatten der Krise gibt es tatsächlich Fortschritte.

Die Telekomkonzerne treiben den Ausbau voran. Bis Ende des Jahres will etwa Vodafone ein Sechstel der deutschen Fläche mit 5G versorgen. Die Telekom erklärt, den neuen Standard noch dieses Jahr der Hälfte der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen - jedenfalls Kunden mit den teuren 5G-Verträgen. Der Aufbau neuer Masten dauert zwar länger. Deshalb soll erst mal bestehende Technik aufgerüstet werden.

Die Corona-Krise hat derweil einen heftigen internationalen Streit um 5G in den Hintergrund gerückt. Mit aller Macht versuchten die USA zuletzt, die Bundesregierung beim Ausbau des Netzes zum Verzicht auf chinesische Technik des Huawei-Konzerns zu bewegen. Die USA warnen vor Spionage. Für den Fall, dass die Technik in Deutschland oder anderen europäischen Ländern verbaut wird, drohen die USA mit dem Entzug von Geheimdienstinformationen. Das Kanzleramt will den Einsatz chinesischer Technik aber nur an eine Sicherheitsprüfung knüpfen. Weiter will es den USA nicht entgegenkommen. Der Druck auf eine schnelle Digitalisierung wächst. Die scheint ohne Huawei kaum möglich zu sein. Doch auch mit den Chinesen könnte manches länger dauern. Der Internetkonzern 1&1 fürchtet Verzögerungen beim 5G-Aufbau durch Corona. Genehmigungen für den Ausbau des Glasfasernetzes seien nur schwer zu bekommen: Viele Bauämter haben geschlossen.