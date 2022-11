Rücktritt in London

Der neue britische Premierminister Rishi Sunak hat ein Kabinettsmitglied verloren. Am Dienstagabend trat Staatsminister Gavin Williamson, der kein Ressort hatte, zurück. Er war wegen Mobbingvorwürfen unter Druck geraten. Noch kürzlich hatte Sunak Williamson das Vertrauen ausgesprochen, dessen Wortwahl gegenüber einer Parteifreundin in an die Öffentlichkeit gelangten Textnachrichten aber als "inakzeptabel" bezeichnet. Er betonte, die Ergebnisse einer internen Untersuchung abwarten zu wollen.