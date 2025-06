Von Thorsten Schmitz, Berlin

Im Fall des an einer Berliner Grundschule von Schülern und einer Lehrkraft gemobbten homosexuellen Lehrers Oziel Inácio-Stech hat Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) zugegeben, einen Brief des Rechtsanwalts des Lehrers erst fünf Monate nach dessen Erhalt gelesen zu haben. In dem neunseitigen Schreiben, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt und das der Senatorin am 4. Dezember 2024 per Einschreiben mit Rückschein und vorab per Mail zugesendet wurde, beschreibt der Anwalt ausführlich, dass sein Mandant von einer „äußerst fragwürdigen Lehrkraft aus persönlichen Gründen mit falschen Tatsachenbehauptungen angeschwärzt“ worden sei. Weder der Leiter der Schulaufsicht Berlin-Mitte, Detlev Thietz, noch die Schulleitung seien dem nachgegangen.