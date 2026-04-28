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Skandal um Mobbing gegen Berliner Lehrer„Ich entschuldige mich ausdrücklich“

Lesezeit: 3 Min.

Senatorin Katharina Günther-Wünsch schreibt in ihrem Brief an Oziel Inácio-Stech, „dass mir der Umgang mit den Verdachtsmomenten gegen Sie sehr leidtut“.
Senatorin Katharina Günther-Wünsch schreibt in ihrem Brief an Oziel Inácio-Stech, „dass mir der Umgang mit den Verdachtsmomenten gegen Sie sehr leidtut“. IMAGO/M. Popow/IMAGO/Metodi Popow

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch rehabilitiert nach fast einem Jahr den homosexuellen Lehrer Oziel Inácio-Stech. Muslimische Schüler hatten ihn gemobbt, dazu kamen auch noch falsche Anschuldigungen.

Von Thorsten Schmitz, Berlin

Berlins Bildungssenatorin hat einen Lehrer rehabilitiert, der wegen seiner Homosexualität von muslimischen Schülern gemobbt und von einer Kollegin und der damaligen Schulleitung falschen Verdächtigungen ausgesetzt worden war. Die Süddeutsche Zeitung hatte vor fast einem Jahr über den Berliner Lehrer berichtet.

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SZ PlusVon Thorsten Schmitz (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

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