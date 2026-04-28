Berlins Bildungssenatorin hat einen Lehrer rehabilitiert, der wegen seiner Homosexualität von muslimischen Schülern gemobbt und von einer Kollegin und der damaligen Schulleitung falschen Verdächtigungen ausgesetzt worden war. Die Süddeutsche Zeitung hatte vor fast einem Jahr über den Berliner Lehrer berichtet.
Skandal um Mobbing gegen Berliner Lehrer„Ich entschuldige mich ausdrücklich“
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Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch rehabilitiert nach fast einem Jahr den homosexuellen Lehrer Oziel Inácio-Stech. Muslimische Schüler hatten ihn gemobbt, dazu kamen auch noch falsche Anschuldigungen.
Von Thorsten Schmitz, Berlin
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