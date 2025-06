Katharina Günther-Wünsch ist die erste CDU-Schulsenatorin seit 30 Jahren. Dass die Grünen ihre Arbeit offiziell rügen lassen wollten, hat aber natürlich andere Gründe.

Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch sei „weiter in Bedrängnis“, titelte am Montag eine Berliner Tageszeitung. Das ist insofern kurios, weil dieser Zustand eigentlich zur Arbeitsplatzbeschreibung in diesem Amt gehört. Schimmel auf den Toiletten? Gewalt in der Klasse? Bildungskrise? Lehrermangel? Irgendetwas ist immer, für Berlin gilt das im Besonderen.