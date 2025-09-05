Gesundheitsforscher schlagen Alarm: Kleine Dosen und handliche Flaschen mit Limo und hartem Alkohol boomen wieder – mit allen gesundheitlichen Risiken. Ist eine Lücke im Steuerrecht schuld?

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Gesundheitsforscher sind alarmiert: Die Deutschen trinken immer mehr alkoholische Fertigmixgetränke. In Flaschen oder Dosen werden beispielsweise Wodka und Limonade bereits zusammengemischt angeboten. Die Getränke sind so populär, dass sich Experten an den früheren Erfolg der Alkopops erinnert fühlen. „Das ist das gleiche Problem wie in den Nullerjahren“, sagt Tobias Effertz, der an der Universität Hamburg zu den volkswirtschaftlichen Kosten des Alkoholkonsums forscht. Alkopops standen damals in der Kritik, weil sie vor allem junge Menschen zum Trinken verführten. „Starke Süße wird mit Alkohol kombiniert. Das macht es Jugendlichen leichter, das zu konsumieren“, sagt Effertz. „Die Situation ist sogar gefährlicher geworden, der Alkoholgehalt ist jetzt höher.“