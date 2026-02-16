Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Libanon weitere deutsche Unterstützung zur Stabilisierung des Landes zugesichert. „Wir stehen weiter an der Seite Ihres Landes“, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun in Beirut. Zugleich rief er Libanon sowie Israel dazu auf, ihre Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen von 2024 zu erfüllen. Dieses Abkommen sei „eine Chance“ für beide Länder. Libanon müsse für die Entwaffnung der Hisbollah sorgen, damit die Voraussetzungen für einen israelischen Rückzug gegeben seien, sagte Steinmeier. „Glauben Sie nicht, dass wir uns das in Deutschland so einfach vorstellen. Wir wissen, dass das eine anspruchsvolle Aufgabe ist.“