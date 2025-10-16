MEINUNG Warum Merz jetzt schlichten muss. Kanzler Merz (CDU) hält inmitten des Streits um die Wehrpflicht eine Regierungserklärung. Eigentlich würde er den Streit gern aussitzen – doch das geht in dieser Situation nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

JU-Chef Winkel führt die Revolte gegen das Rentenpaket der Regierung an. Die Junge Gruppe der CDU poltert gegen das Rentenpaket, das im Kabinett bereits gebilligt wurde. Sie will im Bundestag nicht zustimmen – ohne die Abgeordneten fehlt der Koalition die Mehrheit. Wortführer ist JU-Chef Johannes Winkel. Zum Artikel (SZ Plus)

Die CIA darf laut US-Regierung in Venezuela agieren. Nach Angriffen auf mutmaßliche Drogentransporte in der Karibik autorisiert der amerikanische Präsident Trump auch Aktionen des Geheimdienstes in dem südamerikanischen Land. Die CIA ist in der Region berüchtigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Verurteilte Palästinenser werden als Freiheitskämpfer verehrt. Im Westjordanland verehren wütende, junge Männer die von Israel freigelassenen Gefangenen als Freiheitskämpfer. Viele ältere Menschen wünschen sich vor allem eins: Ruhe. Im Flüchtlingslager Jalazon leben nun auch einige, die durch den Geisel-Deal freikamen – und eigentlich lebenslang verurteilt wurden. Zum Artikel (SZ Plus)

Tech-Konzerne in den USA wollen Bürger überwachen. Kommt Barron Trump in den Tiktok-Vorstand? In den USA machen entsprechende Gerüchte die Runde. Menschen würden sich künftig „von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles beobachten“, sagt Larry Ellison, der das US-Geschäft von Tikotok kaufen will. Die berüchtigte Einwanderungspolizei ICE will alle gängigen sozialen Plattformen überwachen. Zum Artikel (SZ Plus)

Prozess um Messerattacke in Aschaffenburg beginnt. Im Januar attackiert ein Mann in einem Park in Aschaffenburg eine Kindergartengruppe, zwei Menschen sterben, das jüngste Opfer ist erst zwei Jahre alt. Nun muss sich der mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten. Die wichtigsten Fakten. Zum Artikel

Friedenspreisträger Schlögel: Hochmut des russischen Präsidenten ungebrochen. Er sei der Überzeugung gewesen, dass die russische Gesellschaft nach den Eskapaden der Neunzigerjahre krisenerprobt genug sei, um „auch Putin zu überstehen“. Ein Gespräch über Irrtümer und Krieg mit dem Osteuropa-Historiker Karl Schlögel, der am Sonntag auf der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommt. Zum Artikel (SZ Plus)

