Staatsoberhäupter und Oscar-Preisträger. Alleinerziehende Mütter und mittelständische Unternehmer. Bundesligastars und Talente aus der Bayernliga. Das sind die Menschen, über die Reporter und Autorinnen der Süddeutschen Zeitung täglich berichten. Was sie seltener tun: über sich selbst schreiben. Anlässlich des 75. Geburtstags ihrer Zeitung macht die SZ-Redaktion nun eine Ausnahme.

Wie arbeiten Auslandskorrespondenten? Sind Redakteure nervös, wenn sie Berühmtheiten interviewen? Wie läuft es ab, wenn der Hauptstadtreporter die Kanzlerin auf einer Dienstreise in ferne Länder begleitet? Diese und viele weitere Aspekte des redaktionellen Alltags können Leserinnen und Leser von jetzt an bis zum offiziellen SZ-Geburtstag am 6. Oktober online nachlesen. Auf einer eigenen Themenseite zum Jubiläum gewährt die Redaktion einen Blick hinter die Kulissen. Wir möchten zeigen, wie wir arbeiten - und warum man sich auch in Zukunft auf den SZ-Journalismus verlassen kann.

Das Vertrauen der Leser in "ihre" Zeitung ist das höchste Gut. Das Vertrauen in die Sorgfalt einer Recherche, in die transparente Dokumentation einer Geschichte, in die Echtheit der Informationen und die faire Gewichtung von Argumenten, auf die Journalisten ihre Reportagen, Analysen und Meinungsstücke bauen. Die Süddeutsche versucht, dieses Vertrauen jeden Tag zu stärken und gegenüber neuen Lesern und Abonnenten aufzubauen. Mit jedem Zeitungsartikel, jeder Digitalausgabe - und von nun an auch auf sz.de/75Jahre.